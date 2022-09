Moda e sport, nuove divise per lo Spezia Calcio: ecco come saranno

Marina Militare Sportswear è official fashion partner di Spezia Calcio per la stagione 2022-2023. Il brand, prodotto e distribuito dall’azienda toscana Iccab srl, attraverso un prestigioso accordo di licenza con la Marina Militare Italiana, fornirà le divise ufficiali alla prima squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza del club.

La partnership

total look estremamente vari

stile, innovazione e comfort

tra Spezia Calcio e Marina Militare Sportswear punta ad esaltare due mondi affini, quelli della moda e dello sport, oltre a sottolineare il profondo legame che unisce la Marina Militare Italiana alla città portuale di La Spezia, dando così vita a un connubio che sarà implementato nel corso della stagione da varie attività. Per le “Aquile” Iccab ha studiato, per le occasioni ufficiali e per accompagnare la squadra nelle trasferte. Tutti capi di altissima qualità che esprimono il know-how di Marina Militare Sportswear, da sempre rivolto verso una costante ricerca di soluzioni che esaltino. “Una proposta stilistica completa, realizzata con materiali di alta qualità, creata per dare a Spezia Calcio un’immagine in linea con le squadre internazionali più importanti”, ha spiegato Alessia Panerai, responsabile Comunicazione e Marketing del gruppo Iccab.

Il marchio

all’estero

in forte espansione

Marina Militare Sportswear è distribuito attualmente in Italia attraverso una rete di store monomarca (oltre 60 negozi tra boutique situate nei più importanti centri storici italiani e all’interno di aeroporti nazionali, outlet e shopping mall). Può anche contare su 50 punti vendita in negozi multi-brand econ store situati in Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa e Taiwan. Il brand, inoltre, èe sta cercando distributori in Europa, in particolar modo in Germania, Francia e Spagna.