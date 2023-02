Moda: le sneakers della primavera estate sono coloratissime

È tutta dedicata alle sneakers la campagna primavera estate di Liu Jo presentata da Eli Group, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di calzature, fondata nel 2016 da Marco Marchi e Maurizio Croceri e che fa capo a EIH-Eccellenze Italiane Holding. Si intitola "Everybody" e celebra la naturalezza, la complicità, la condivisione. Una riflessione sull'esistenza e sul modo di essere e di vivere, all'insegna di un'eleganza gioiosa e del dinamismo.



Protagonista di "Everybody" sono le sneakers platform Amazing, dalla silhouette sinuosa e femminile, realizzate in suede e mesh effetto sparkling. Trova spazio anche la variante speciale, in denim delavé con dettagli sfrangiati. Con questo primo capitolo, la campagna di Liu Jo vuole farsi portavoce di un nuovo modo di raccontarsi e amplifica il concetto di libertà di movimento e di espressione, che esce dalle convenzioni per vestire di unicità, abbracciando le rispettive differenze e dando vita a un movimento in cui ciascuno possa sentirsi libero di essere se stesso.