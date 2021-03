Moda, sfilate Paris Fashion Week 2021: perché Chanel è sempre Chanel

Un omaggio alla Parigi più cool e chic e agli anni Settanta. L'ennesima riconferma di uno stile in continua evoluzione ma sempre fedele ai canoni che hanno reso grande la maison. Chanel ha presentato le collezioni donna per il prossimo autunno inverno in una location insolita : al posto del Grand Palais, che nel corso degli anni ha ospitato per le sfilate tanti set favolosi, c'è il Castel, piccolo club che è un'istituzione per le notti della Ville Lumière.

BELLEZZA E DETTAGLI PREZIOSI - La direttrice creativa Virginie Viard ha voluto ambientare il video di presentazione delle proposte per i prossimi freddi in uno spazio piuttosto raccolto, in cui le modelle potessero cambiarsi e truccarsi tutte insieme, passare di stanza in stanza, come farebbe un gruppo di amiche che si prepara per una serata. Dai tailleur iconici ai lunghi cappotti in tweed, dagli stivali in ecopelliccia ai sandali, dalle camicie dal taglio maschile alle bluse in chiffon, dai mini dress alle gonne che si accorciano. E, ancora, lo scintillio del lurex e le immancabili perle. Molta sensualità, trasparenze e tanta voglia di leggerezza ma anche di puntare sul comfort.