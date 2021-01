Chanel Haute Couture: dal tailleur all’abito da sposa, i trend della sfilata

I TREND DELLA SFILATA - Ampia, in tulle, aperta sul davanti, ricca di ruches: la gonna è la vera protagonista. Assieme ai tailleur in cui il tweed – simbolo della maison – brilla di luce propria grazie al lurex e alle paillettes. Gli abiti sono creazioni in tulle e in pizzo, al posto dei blazer spuntano gilet. Menzione speciale per l’abito da sposa: per la primavera estate 2021 il wedding dress proposto da Chanel è ispirato agli anni Venti, ricamato da farfalle in strass e con un lungo strascico.