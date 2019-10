Moda, seducente e adatto a tutte: è sempre il momento dell’abito oro 1 di 11 2 di 11 3 di 11 4 di 11 5 di 11 6 di 11 7 di 11 8 di 11 9 di 11 10 di 11 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

È l’emblema della regalità e della luce, dell’opulenza e del lusso sfrenato. Un abito color oro non conosce stagionalità, perché non passa mai di moda. Le sue origini, nella storia della moda e del costume, si perdono nella notte dei tempi, risalgono agli albori della civiltà. Imperversa sui red carpet, perché dive e star lo adorano, gli stilisti continuano a inserirlo nelle loro collezioni, come si vede anche dalle proposte per l’autunno-inverno. Non se ne vedeva tanto, giallo, dagli anni Ottanta. Si adatta perfettamente agli outfit da serata, specie quando non si vuole passare inosservate. Di scintillare non se ne ha mai abbastanza, anche a rischio – alle volte – di qualche concessione di troppo. Dona a tutte, illumina viso e incarnato. Ragione per cui è molto apprezzato anche nella cosmetica e per il make up.