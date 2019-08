Intimo e lingerie: un autunno di contrasti tra natura e trasparenze

Non solo pizzi, merletti, seta e romantici ricami. L’intimo femminile della prossima stagione si ispira a motivi floreali, stampe bouquet, animalier e botaniche, per un total look in linea con alcuni dei trend che caratterizzeranno il guardaroba dell’autunno-inverno 2019-2020. Anche Intimissimi detta la linea e sceglie come ambientazione ideale delle sue collezioni un giardino all’italiana, giocando sul filo di una seduttività inedita. Le nuove proposte per lingerie, completi e pigiami vedono un sofisticato gioco di contrasti e trasparenze, tra toni pastello e tocchi fluo.