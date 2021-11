Moda, Pitti Uomo 101: in presenza e col green pass, le prime novità

Sito ufficiale

Il tema, "Reflections", è già il programma. Una riflessione necessaria per raccontare come sta evolvendo il mondo della moda nel corso e nel post della pandemia. L'altra certezza è che sarà sicuramente in presenza il prossimo Pitti Uomo, edizione numero 101, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 13 gennaio 2022, eccezionalmente in contemporanea con Pitti Bimbo. Ann Demeulemeester sarà il brand special guest ed è già confermata la presenza di "big" del salone, tra cui Brunello Cucinelli e Lardini.