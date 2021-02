Moda, perché Pitti Uomo è la mecca dell'eleganza (e dei belli)

FIRENZE CAPUT MUNDI - Il termine inglese "peacock", letteralmente, significa pavone. I Pitti Peacocks sono tutti quegli uomini, solitamente di bell'aspetto e dal look molto curato, che si incontrano negli spazi del salone, in occasione di ogni edizione di Pitti Uomo. Quest'anno, a causa della pandemia, l'edizione fisica, la 99esima, originariamente annunciata per febbraio prossimo, si svolgerà completamente in formato digitale. Tuttavia, sono già in corso - numerosi e seguitissimi da buyer, fashion editor, influencer e media - le iniziative e gli eventi speciali in live streaming che hanno preso il via sulla piattaforma online Pitti Connect.

