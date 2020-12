Moda, Pierre Cardin l’innovatore: ecco le ragioni per cui ci mancherà

Moda, Pierre Cardin il visionario: i look che hanno segnato un’epoca Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 1 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 2 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 3 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 4 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 5 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 6 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 7 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 8 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 9 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 10 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 11 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 12 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 13 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 14 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 15 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 16 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 17 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 18 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 19 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 20 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 21 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 22 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 23 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 24 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 25 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 26 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 27 di 29 Lo stilista Pierre Cardin Ansa 28 di 29 Pierre Cardin l’innovatore: gli scatti dalle sfilate Ansa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Se n’è andato uno dei più importanti couturier della seconda metà del Novecento. Ne ha fatta di strada Pietro Costante, poi "solo" Pierre Cardin, nato 98 anni fa in una frazione di un comune del Trevigiano da una famiglia di ricchi agricoltori finiti in povertà dopo la prima guerra mondiale. Trasferitosi in Francia, a soli 14 anni ha iniziato lì il suo apprendistato. In “bottega” anche da Elsa Schiaparelli, altra grande stilista italiana naturalizzata francese, è poi diventato il primo sarto della maison Dior nel 1947: da lì, l’ascesa verso il successo…