Moda, Natale come vuole la tradizione: l'intimo delle Feste è tutto rosso

Moda Natale 2020, intimo e pigiami: Tezenis Xmas Collection Tezenis Xmas Collection | Giulia De Lellis, ambassador di Tezenis, protagonista della nuova campagna dedicata al Natale con il suo cagnolino Tommy Ufficio stampa 1 di 15 Tezenis Xmas Collection | Giulia De Lellis, ambassador di Tezenis, protagonista della nuova campagna dedicata al Natale con il suo cagnolino Tommy Ufficio stampa 2 di 15 Tezenis Xmas Collection | A Natale non può mancare l’intimo rosso in pizzo Ufficio stampa 3 di 15 Tezenis Xmas Collection | Una collezione ironica, comfy e di super tendenza, per look da casa pensati per essere condivisi anche con la propria community via social Ufficio stampa 4 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 5 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 6 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 7 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 8 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 9 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 10 di 15 Tezenis Xmas Collection | Pigiami e abbigliamento homewear con grafiche allegre dedicate al Natale per lei e per lui, senza dimenticare i più piccoli Ufficio stampa 11 di 15 Tezenis Xmas Collection| Ad animare le proposte di questa capsule, anche i personaggi dei cartoon più amati Ufficio stampa 12 di 15 Tezenis Xmas Collection Ufficio stampa 13 di 15 Tezenis Xmas Collection | A Natale non può mancare l’intimo rosso in pizzo Ufficio stampa 14 di 15 Tezenis Xmas Collection | A Natale non può mancare l’intimo rosso in pizzo Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Di sicuro sarà diverso dagli altri. Ma, senza dubbio, anche un momento autentico, da riscoprire. Mai come quest’anno a Natale la casa diventa una sorta di scrigno, che raccoglie emozioni. Le nuove collezioni di moda underwear e pigiami sono comode e allegre, perfette per l’abbigliamento “comfy” domestico ma anche per un balletto su TikTok. La lingerie, invece, strizza l’occhio alla seduzione: del resto l’intimo rosso, in pizzo, non può assolutamente mancare durante il periodo delle Feste…