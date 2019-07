Moda, il compleanno di Giorgio Armani: le cose che abbiamo imparato

TOGLIERE, INVECE CHE AGGIUNGERE – L’eleganza, per Giorgio Armani, non consiste nel farsi notare bensì nel farsi ricordare. Ne ha rivoluzionato il concetto, rendendo la sua una moda senza tempo.



UNO STILE ESSENZIALE - Armani ha ‘liberato’ le giacche. Le ha ammorbidite e destrutturate, rendendole portabili, plasmandole intorno al corpo e non viceversa. Stesso discorso vale anche per i pantaloni. I suoi capi hanno uno stile pulito ed essenziale, che non invecchia mai e supera la fugacità dei trend del momento.



IL ‘GREIGE’, CHE INVENZIONE! – Il rosso Valentino, l’arancio Hermès, il ‘greige’ di Armani. Che non è esattamente un grigio, né un beige, ma una nuance con una sua personalità, un mix riuscito di entrambi. E che è entrato perciò nella storia della moda. Funziona come un neutro, come il più tradizionale blu e (come si è visto anche nell’ultima collezione uomo per l’autunno-inverno 2020) il marrone. Pantone lo identifica con il codice 16-1109 TCX.



ALLA CORTE DI ‘RE’ GIORGIO – Giorgio Armani è da sempre molto amato e apprezzato anche dalle stelle dello spettacolo e dal jet set internazionale. I suoi abiti sono indossati dai divi del cinema sui red carpet più prestigiosi del mondo. Da Richard Gere a John Malkovich, dalla collaborazione con Martin Scorsese a Clint Eastwood, Sean Penn, Paolo Sorrentino e tanti altri. Fino a Samuel L. Jackson e Richard Madden, che erano anche tra gli ospiti della sua ultima sfilata milanese.