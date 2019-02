Giorgio Armani, un’eleganza senza tempo e piena di equilibrio

Interno, notte. Gli ambienti del Silos, a Milano, accolgono per la prima volta una sfilata nel luogo che racchiude e sintetizza il lavoro di Giorgio Armani . Figure femminili, sottili come tratti di matita, si muovono per le stanze insieme a uomini dalla presenza forte e gentile. Sono espressioni complementari della stessa visione , unite dal segno cromatico del blu: profonda e vibrante, la nuance Armani per eccellenza pervade ogni cosa, definendo un’eleganza piena di equilibrio , senza tempo, vellutata. Torna la cravatta.

L’UOMO SECONDO ARMANI - Il soft tailoring domina la collezione maschile, reso profondo dal velluto blu mezzanotte, materia d’elezione per giacche doppiopetto dai volumi brevi e compatti, per parka e cappotti dal movimento sicuro e avvolgente. Il racconto stilistico si dipana alternando una formalità morbida che prevede il ritorno a sorpresa della cravatta, a una sportività altrettanto soft, con i blouson e gli anorak abbinati a pantaloni sartoriali dai volumi fluidi. Una consapevole nonchalance è il tratto caratterizzante, riassunto di una visione di mascolinità che nella gentilezza trova potenza.



LA DONNA, LUNGA E SINUOSA - La silhouette femminile è lunga e sinuosa, disegnata da piccole giacche accostate al busto e pantaloni dal profilo curvo, cappotti ad astuccio e blouson dai volumi drappeggiati. I colli scompaiono, sostituiti da segni asimmetrici che percorrono i capi come pennellate, muovendo la figura con giochi di intarsio. L’effetto del movimento è catturato anche sulle superfici, coperte da stampe fotografiche di nodi e panneggi, dilatate fino a diventare astratte. La sera è in lungo, scintillante ed essenziale: abiti luccicanti, semplici come t-shirt, o tute di velluto dall’allure grintosa e scattante.