Emporio Armani, vivacità e stile libero: vestiremo di rosso

È il colore dell’amore per antonomasia ma anche quello della carica vitale, della forza di volontà, dell’energia. È il rosso il protagonista a sorpresa della collezione del prossimo autunno-inverno di Emporio Armani, presentata nell’ambito della Fashion Week di Milano. Carico e vitaminico, accanto ai più tradizionali nero e grigio, sorprende e innova, contribuendo a definire quello “stile libero” pensato da Giorgio Armani per connotare le sue creazioni equilibrate e versatili, pensate per ogni tipo di donna. Nessun limite alle combinazioni e agli accostamenti, tranne uno, come spiega lo stesso stilista a margine della sfilata: il rispetto del “buon gusto”.