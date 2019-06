L’uomo ‘nuovo’ di Giorgio Armani è curioso, coraggioso e sexy

Estate, una stagione di libertà e liberazione. Giorgio Armani ne coglie l’essenza più profonda e propone un guardaroba maschile profondamente rinnovato. La collezione per la primavera-estate 2020 sfila nel giardino del settecentesco palazzo Orsini, sede della maison, in via Borgonuovo, nel cuore di Milano. In passerella, un connubio riuscito tra spontaneità ed eleganza. I tessuti sono ricercati, preziosi e lucenti, i volumi e le proporzioni delle giacche sono morbidi, così come i pantaloni, fluidi e comodi, quasi oversize. I colori, densi e caldi, vanno dal classico blu al grigio, fino al caffè. E qui arriva una piccola, grande rivoluzione…