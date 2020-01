Moda e lifestyle, Pitti Uomo 2020: la prima volta dei sex toys

Apertura di orizzonti, ricerca e continua evoluzione. Per l’edizione numero 97, che apre i battenti domani a Firenze e prosegue fino a venerdì 10 gennaio, Pitti Uomo riserva uno spazio anche al piacere sessuale. Per la prima volta, all’interno di una delle rassegne più importanti al mondo per la moda e il lifestyle contemporaneo, vengono presentati in Fortezza da Basso prodotti di punta e best seller di un marchio leader nel settore dei sex toys maschili (e femminili).