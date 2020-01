Moda e charity: Lardini, un progetto a sostegno dei bambini del Perù

Dal deserto del Sahara al Sudamerica, con un obiettivo molto importante. Lardini , azienda manifatturiera che rappresenta l’eccellenza e la tradizione sartoriale italiana, abbraccia l’iniziativa di beneficenza ‘Lasciamo l’Impronta per i bambini del Perù’ sulle dune del Sahara, per arrivare a costruire un laboratorio sartoriale per giovani madri in difficoltà nella città di Pucallpa, nell’Amazzonia peruviana.

IMPEGNO E CORAGGIO - Un progetto di solidarietà, forza d’animo e coraggio, supportato dal brand come il progetto charity promosso insieme alla Lega del Filo d’Oro Onlus, per sostenere i bambini desiderosi di vivere a pieno le loro vite e raggiungere i loro obiettivi. L’impresa, con protagonista Raniero Zuccaro, vice ispettore della Polizia di Stato, è nata anni fa e sostiene la missione delle Suore Cappuccine di Madre Francesca Rubatto per assistere i bambini e le loro giovani madri. Attraverso il sostegno reciproco, fatto di lunghi viaggi ed eventi di solidarietà, hanno dato vita a una prima struttura abitativa con un’infermeria e un asilo.



UNA TRAVERSATA NEL DESERTO - Per quest’ultima iniziativa, invece, si è formato un gruppo per una traversata nel deserto della Tunisia, per raccogliere altri fondi e potenziare sempre più la vita di questa comunità. Da qui, il prossimo obiettivo di costruire un altro edificio che ospiterà un laboratorio di cucito dedicato alle ragazze madri. Una sfida e un impegno di grande valore per chi, come Raniero Zuccaro, decide di battersi ogni giorno per aiutare e migliorare la vita degli altri. È veramente possibile lasciare un’impronta indelebile nelle crepe del mondo? Ebbene sì. Questo può avvenire sia nel deserto, che nel cuore di chi riceve, con il sostegno di tutti e il senso di fratellanza, un dono di grande umanità: contribuire a un cambiamento per arricchire ogni vita.