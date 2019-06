Moda donna, la giacca di jeans: perché è sempre il momento giusto

In due parole: intramontabile e insostituibile. La giacca di jeans è un investimento che nel guardaroba non conosce crisi né momenti di oblio. È un vero e proprio passe-partout, capace di passare con disinvoltura dagli outfit sportivi a quelli più formali, che riesce a disimpegnare e alleggerire. È sempre un must di stagione e presente sulle passerelle. Strategica per le serate più fresche, si porta facilmente anche in vacanza, essendo un capo 'jolly', di grande versatilità. Ecco le proposte di alcune maison per questa estate da cui lasciarsi ispirare. A cominciare dal look 'total denim' scelto dall'attrice francese Laetitia Casta per una serata speciale...