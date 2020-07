Moda donna, i sandali alti: come indossarli e avere un portamento da modella

LA POSTURA - Per avere un portamento da top model è necessario, innanzitutto, avere l’atteggiamento giusto. Per una corretta postura, aiuta immaginare di essere sostenute da un filo che corre dalla colonna vertebrale alla testa. Spalle indietro, schiena dritta, corpo rilassato, in modo da apparire il più possibile naturali e a proprio agio. E avanzare con piglio deciso.



I PASSI - I passi lunghi e distesi contribuiscono a dare una sensazione di sicurezza. Attenzione a non muovere troppo i fianchi: per conferire una nota di seduzione ai movimenti, è più che sufficiente incedere mettendo un piede davanti all’altro.

LE BRACCIA - Infine, vanno considerate anche le braccia: non devono essere eccessivamente rigide ma seguire morbidamente il movimento del corpo.