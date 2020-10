Moda donna: i collant invisibili tra i super trend autunno 2020

Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 1 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 "Feel Good Calzedonia": il modello Wish, la cui fantasia consiste nella frase “ti amo” scritta in tante lingue diverse Ufficio stampa 13 di 13 "Feel Good Calzedonia": il modello Wish, la cui fantasia consiste nella frase “ti amo” scritta in tante lingue diverse Ufficio stampa 13 di 13 "Feel Good Calzedonia": il modello Wish, la cui fantasia consiste nella frase “ti amo” scritta in tante lingue diverse Ufficio stampa 13 di 13 "Feel Good Calzedonia": il modello Wish, la cui fantasia consiste nella frase “ti amo” scritta in tante lingue diverse Ufficio stampa 10 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 11 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 12 di 13 Moda donna, "Feel Good Calzedonia": i collant autunno 2020 "Totally Invisible" Ufficio stampa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sensualità e alto tasso di comfort. Cosa sappiamo dei collant? Che sono, a tutti gli effetti, tra i migliori amici delle donne e che, neanche a dirlo, a inventarli è stata una di loro. "Ma perché non prendete due calze e le attaccate a una mutanda?", pare abbia detto esasperata al marito, capo di un'azienda tessile americana, la signora Ethel Boone, nella metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, durante uno scomodissimo viaggio in treno in cui le calze continuavano a non starle su...