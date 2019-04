Moda donna, guida ai colori di primavera: quale ti si addice?

Il tipo di abbigliamento dice molto di chi lo sceglie. Questo vale anche per il colore degli outfit per la primavera 2019, una vera e propria esplosione di nuance vivaci e vitaminiche, cariche e allegre. In passerella si è visto molto giallo, arancione, verde, blu e varie tonalità di rosa. Scopriamo allora come scegliere il look più adatto in base alla propria personalità!