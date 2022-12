Moda uomo, Dior: sfilata nel deserto tra le piramidi d'Egitto

La Carrie. Il secchiello di tendenza per le “regine” contemporanee

Moda, tutte pazze per il pink: il rosa è il colore del momento

Natale 2022, tanti special guest per il party più "effervescente"

Moda uomo, Ten c: la mini capsule Holiday 2022 limited edition

Moda, Dior Men: sfilata in Egitto per la collezione autunno 2023

Che cos'è, in fondo, la moda? Una lezione che attinge dal passato, guarda al presente e proietta nel futuro.

È la riflessione che arriva guardando l'ultima sfilata della collezione uomo di Dior per l'autunno 2023. La maison ha ambientato l'evento in uno scenario unico: davanti alle piramidi di Giza, in Egitto. Una passerella nel deserto.