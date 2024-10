Moda: i capi iconici dei grandi stilisti a prezzi accessibili

Ogni collaborazione con i guest designer è stata unica, rispondendo ai valori e ai principi del brand con cui H&M ha collaborato volta per volta. La prima è stata, come anticipato, quella lanciata nel 2004 con Karl Lagerfeld, allora direttore creativo di Chanel. Le ultime, quelle con Mugler e Rabanne, rispettivamente nella primavera e nell'autunno 2023. Questa esclusiva selezione di pezzi iconici presentata ora dal marchio svedese propone capi pre-loved di tutti i suoi guest designer: da Viktor & Rolf a Versace, da Marni a Moschino, da Stella McCartney a Sonia Rykiel. Sono disponibili in date differenti, a partire da giovedì 24 ottobre, in sette punti vendita al mondo (tra cui quello in piazza Duomo a Milano, unico in tutta Italia, da sabato 26) e online, su hm.com, da giovedì 31 ottobre.