Moda, il tocco "glam" per dare la svolta ai look di ogni giorno

Una moda che sa essere da sempre innovativa e credibile, perché attenta alle esigenze di chi la indossa. È questa una delle chiavi del successo di un brand tra i più apprezzati in Italia, che fa della qualità, della durabilità e del prezzo "giusto e rispettoso" dei suoi capi il suo fiore all'occhiello. Simbolo di uno stile urban portato nella quotidianità, di ricerca ed elevata performance dei suoi tessuti e materiali, ha presentato a Milano, nell'ambito della Fashion Week, una capsule che segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione. >> Guarda il video generato con l'AI
Una nuova idea di moda: un "glam" quotidiano che guarda al mondo
Inarrestabile Blauer che, in questo 2026 in cui festeggia il suo 25esimo anno in Italia, ha lanciato un nuovo progetto che amplia i suoi orizzonti creativi e introduce una nuova idea di fashion, dove performance, savoir faire e raffinatezza convivono in perfetto equilibrio. È dedicata a "una donna internazionale, contemporanea e sicura di sé", la capsule collection B.Glam. Composta da venti look femminili, e distribuita esclusivamente in una selezione di "best shop" internazionali, è rivolta a chi desidera distinguersi attraverso uno stile ricercato ma mai ostentato. "Già il nome evoca una donna moderna, attenta alle tendenze, elegante nell'animo, aperta al mondo e pronta a coglierne le sfide", sottolinea Enzo Fusco, fondatore, presidente e direttore creativo della holding italiana FGF Industry, che Tgcom24 ha incontrato in occasione dell'evento di presentazione.
© Ufficio stampa
Un look della nuova capsule B.Glam di Blauer, che segna l'ingresso del brand nel womenswear internazionale
I look di uno stile ricercato
A rendere unica questa collezione è il connubio tra performance e femminilità, che si traduce nel design e in un'attenta ricerca sui materiali. "Sono creazioni nate per essere mixate, sovrapposte, reinterpretate - prosegue Enzo Fusco -, perfettamente al passo con i tempi. Raccontano come sia fondamentale sapersi adattare con velocità ai cambiamenti". Taffetà e organza dialogano con tessuti tecnici - "fibre sintetiche, poliestere, microfibra", spiega -, dando vita a silhouette leggere, volumi sofisticati e costruzioni moderne, mentre dettagli couture e lavorazioni esclusive conferiscono ai capi una forte identità estetica. Come capi iconici, spiccano il parka dal design essenziale, bomber impalpabili, giacche leggere, minigonne a palloncino, shorts in taffetà, leggings in lycra, top in filo impreziositi da ricami Swarovski, felpe in organza con dettagli tecnici.
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Un look della nuova capsule B.Glam di Blauer, che segna l'ingresso del brand nel womenswear internazionale
Anche il colore diventa un'affermazione di stile
B.Glam abbandona ogni minimalismo per abbracciare una palette vibrante, fatta di accenti intensi, contrasti inaspettati e combinazioni cromatiche che invitano a sperimentare. "Dal rosa pallido al verde acquamarina, al rosso brillante: anche i colori denotano una personalità esuberante, grintosa e dirompente, capace di riflettere stati d'animo e diversi momenti della giornata". Un linguaggio estetico distintivo, dove ogni look è il racconto di una femminilità audace, sofisticata, cosmopolita ma anche ironica.
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Un look della nuova capsule B.Glam di Blauer, che segna l'ingresso del brand nel womenswear internazionale