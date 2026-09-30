Moda, il tocco "glam" per dare la svolta ai look di ogni giorno

Inarrestabile Blauer che, in questo 2026 in cui festeggia il suo 25esimo anno in Italia, ha lanciato un nuovo progetto che amplia i suoi orizzonti creativi e introduce una nuova idea di fashion, dove performance, savoir faire e raffinatezza convivono in perfetto equilibrio. È dedicata a "una donna internazionale, contemporanea e sicura di sé", la capsule collection B.Glam. Composta da venti look femminili, e distribuita esclusivamente in una selezione di "best shop" internazionali, è rivolta a chi desidera distinguersi attraverso uno stile ricercato ma mai ostentato. "Già il nome evoca una donna moderna, attenta alle tendenze, elegante nell'animo, aperta al mondo e pronta a coglierne le sfide", sottolinea Enzo Fusco, fondatore, presidente e direttore creativo della holding italiana FGF Industry, che Tgcom24 ha incontrato in occasione dell'evento di presentazione.