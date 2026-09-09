Bryan Adams fotografo di moda per tre talenti della musica "brit"

Realizzato a Londra, il progetto vede protagonisti gli artisti Dylan, Cassyette e Ben Kidson e restituisce per ciascuno di loro una rappresentazione personale e fedele al proprio stile. "È stato entusiasmante lavorare con un gruppo così eterogeneo di musicisti per Blauer – ha spiegato Bryan Adams –. Ci siamo concentrati nel cogliere la loro individualità, mantenendo un dialogo costante durante tutto il processo per garantire che ogni artista fosse ritratto in modo autentico".