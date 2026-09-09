Bryan Adams fotografo di moda per tre talenti della musica "brit"

© Ufficio stampa | Bryan Adams per Blauer, la nuova campagna autunno inverno 2026-2027: Cassyette e Ben Kidson
© Ufficio stampa | Bryan Adams per Blauer, la nuova campagna autunno inverno 2026-2027: Cassyette e Ben Kidson
© Ufficio stampa | Bryan Adams per Blauer, la nuova campagna autunno inverno 2026-2027: Cassyette e Ben Kidson
© Ufficio stampa | Bryan Adams per Blauer, la nuova campagna autunno inverno 2026-2027: Cassyette e Ben Kidson
Bryan Adams fotografo di moda e tre nuove voci della scena musicale britannica davanti al suo obiettivo. È la nuova campagna moda di Blauer per l'autunno inverno 2026-2027, per cui l'artista canadese ha costruito un racconto visivo in cui stile, identità e autenticità convivono con naturalezza.
Realizzato a Londra, il progetto vede protagonisti gli artisti Dylan, Cassyette e Ben Kidson e restituisce per ciascuno di loro una rappresentazione personale e fedele al proprio stile. "È stato entusiasmante lavorare con un gruppo così eterogeneo di musicisti per Blauer – ha spiegato Bryan Adams –. Ci siamo concentrati nel cogliere la loro individualità, mantenendo un dialogo costante durante tutto il processo per garantire che ogni artista fosse ritratto in modo autentico".
A dirigere la campagna, Federica Fusco, founding partner, amministratrice delegata e direttrice Marketing di FGF Industry. "La scelta di coinvolgere veri musicisti – ha sottolineato - ha portato un’energia unica: artisti fuori dal loro contesto abituale, ma capaci di interpretare il brand in modo autentico e distintivo. Lavorare con Bryan Adams è stato un privilegio: è un artista davvero poliedrico, con una rara capacità di trasformare le emozioni in immagini".