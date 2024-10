Moda e beauty, offerte speciali online: dove trovare le migliori

Si tratta di un'esperienza di shopping esclusiva e di un'occasione per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano. "Siamo pronti anche quest'anno per offrire a tutti i clienti Prime l'opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli", ha spiegato Marco Ferrara, Responsabile europeo del Programma Offerte di Amazon. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi sul sito amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, per poter usufruire degli sconti dedicati a questa due giorni di offerte speciali, beneficiando da subito anche di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, tra i numerosi servizi che offre Amazon a tutti i suoi clienti, si ricorda per la sezione Fashion "Virtual Try On", la prova virtuale per capi di abbigliamento e accessori prima dell'acquisto.