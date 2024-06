Una moda più attenta alle esigenze: come vestiremo tra un anno

Tra le sfide vinte da Blauer Usa, quella di riuscire a creare capi "super tecnici ma fashion", prosegue Enzo Fusco. "L'importante è saperli portare, sentirsi bene. Il clima è ormai cambiato, ci si veste a strati. I materiali sono più performanti, impermeabili, traspiranti. La piuma è insostituibile - dice riferendosi ai piumini, tra i capi più rappresentativi del brand - ma le fibre sintetiche le si stanno avvicinando sempre di più". Maggior rigore e pulizia delle forme, sempre grande ricerca nel design e nell'uso delle fibre naturali (il lino, il cotone) e dei tessuti altamente performanti, come i nylon in diversi pesi. Una collezione completa, in cui spiccano bomber, field jacket, blazer e trench, ma trovano anche spazio pantaloni e abiti versatili, oltre alle camicie, alle felpe, alle t-shirt. Ogni capo garantisce alta qualità, comfort assoluto, performance e grande resistenza.



La moda alla prova del tempo: come vestiremo tra un anno (e oltre) - Quelli di Blauer Usa sono capi resistenti, destinati a durare nel tempo. "La nostra forza - prosegue Enzo Fusco - è anche quella di garantire un'alta qualità a un prezzo competitivo". Come non ci si snatura in un mercato in continuo divenire, come quello della moda? "Alla base c'è la ricerca, la capacità di capire, di leggere quello che accade, la sensibilità. Come quella che consente di intuire e anticipare quali saranno i prossimi colori di stagione". Per la primavera estate 2025, il marchio punta sull'intramontabile blu navy, sul bianco ottico, verde militare, sabbia, marrone, giallo prugna. "È questione di sensazioni - sottolinea -, ma anche di riuscire a essere più fedeli possibili al proprio brand, alla propria storia. Ed è una questione di serietà: la a vicinanza al cliente e alle sue esigenze è fondamentale. Così come la capacità di saper ascoltare".