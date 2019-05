Milano Moda Uomo: tante sfilate co-ed in programma a giugno

Non solo moda uomo. Nel lungo weekend in programma a Milano dal 14 al 17 giugno prossimo, sono sempre di più le collezioni che sfileranno in co-ed, cioè uomo e donna insieme. È il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa a fare il punto sull'evoluzione della Fashion week maschile che si terrà all’ombra della Madonnina. In calendario 25 sfilate e 21 presentazioni, accompagnate da 26 eventi come quelli organizzati da Prada, che il 6 giugno sfila a Shanghai e presenta nel capoluogo lombardo, e Gucci, con un appuntamento culturale su più giorni.