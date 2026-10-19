Milano Jewelry Week, al via la settimana dedicata a chi ama i gioielli

Milano Jewelry Week, la manifestazione di respiro internazionale interamente dedicata alla gioielleria in tutte le sue forme di espressione © Ufficio stampa
Non solo moda, beauty e design. Milano torna al centro della scena e questa volta i protagonisti sono i gioielli. Da martedì 20 a lunedì 26 ottobre il capoluogo lombardo ospita la sesta edizione della Milano Jewelry Week, la manifestazione di respiro internazionale interamente dedicata alla gioielleria in tutte le sue forme di espressione.
Milano Jewelry Week: i numeri di questa edizione
Il gioiello come forma di comunicazione universale, custode di storie, interprete e creazione che tramanda significati. La settimana "dei preziosi" coinvolge oltre 400 espositori provenienti da circa 60 Paesi e, in media, 20mila visitatori provenienti da tutto il mondo. Con un format diffuso unico, la rassegna trasforma il capoluogo lombardo in un palcoscenico dedicato alla gioielleria contemporanea, coinvolgendo l'intera città.
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Milano Jewelry Week: la rassegna trasforma il capoluogo lombardo in un palcoscenico dedicato alla gioielleria contemporanea
Gli eventi gratuiti e aperti al pubblico
Tra gli appuntamenti da non perdere, segnaliamo gli Experiential Journey, che invitano i visitatori a compiere un vero e proprio itinerario urbano che coinvolge gioiellerie, concept store boutique e gallerie. Da segnare in agenda, da sabato 24 a lunedì 26 ottobre, anche le iniziative che si terranno in due location che costituiscono il cuore della manifestazione: in programma a Palazzo Bovara, Artistar Jewels e Talent Show, mentre Palazzo Serbelloni ospita The Jewelry Hub. Artistar Jewels e The Jewelry Hub sono dedicati, rispettivamente, alla gioielleria artistica e di ricerca e alle creazioni preziose, con particolare attenzione all’innovazione. Accanto ad artisti, designer e maestri affermati, il Talent Show offrirà ai giovani talenti - provenienti da scuole e accademie internazionali - l’opportunità di presentare le proprie creazioni. Insieme, queste esposizioni esprimono l'approccio che caratterizza l’intera Milano Jewelry Week: una concezione inclusiva del gioiello che abbraccia sperimentazione, design, savoir-faire d'eccellenza e nuove generazioni creative. Inoltre, nelle sale della sede meneghina di Sotheby’s sono previsti talk aperti al pubblico tenuti da voci autorevoli del comparto, mentre domenica 25 ottobre l'Auditorium di Milano ospiterà la Awarding Night, la serata nel corso della quale verranno assegnati una serie di riconoscimenti agli espositori, suddivisi in diverse categorie. L'accesso a tutti gli eventi della Milano Jewelry Week è gratuito previa registrazione sulla piattaforma ufficiale della manifestazione.