Milano Jewelry Week, al via la settimana dedicata a chi ama i gioielli

Tra gli appuntamenti da non perdere, segnaliamo gli Experiential Journey, che invitano i visitatori a compiere un vero e proprio itinerario urbano che coinvolge gioiellerie, concept store boutique e gallerie. Da segnare in agenda, da sabato 24 a lunedì 26 ottobre, anche le iniziative che si terranno in due location che costituiscono il cuore della manifestazione: in programma a Palazzo Bovara, Artistar Jewels e Talent Show, mentre Palazzo Serbelloni ospita The Jewelry Hub. Artistar Jewels e The Jewelry Hub sono dedicati, rispettivamente, alla gioielleria artistica e di ricerca e alle creazioni preziose, con particolare attenzione all’innovazione. Accanto ad artisti, designer e maestri affermati, il Talent Show offrirà ai giovani talenti - provenienti da scuole e accademie internazionali - l’opportunità di presentare le proprie creazioni. Insieme, queste esposizioni esprimono l'approccio che caratterizza l’intera Milano Jewelry Week: una concezione inclusiva del gioiello che abbraccia sperimentazione, design, savoir-faire d'eccellenza e nuove generazioni creative. Inoltre, nelle sale della sede meneghina di Sotheby’s sono previsti talk aperti al pubblico tenuti da voci autorevoli del comparto, mentre domenica 25 ottobre l'Auditorium di Milano ospiterà la Awarding Night, la serata nel corso della quale verranno assegnati una serie di riconoscimenti agli espositori, suddivisi in diverse categorie. L'accesso a tutti gli eventi della Milano Jewelry Week è gratuito previa registrazione sulla piattaforma ufficiale della manifestazione.