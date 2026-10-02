Orologi di lusso e rarità: in Italia l'esposizione mondiale di Patek Philippe

Erede della grande tradizione ginevrina, Patek Philippe ha sempre avuto a cuore la trasmissione della propria passione per la haute horlogerie, in particolare attraverso le mostre. Negli anni 1970-80, nel pieno della crisi del quarzo, la manifattura ha svolto un ruolo di primo piano nel ritorno in auge dell’orologio meccanico, con esposizioni itineranti quali “La main créatrice” e “La montre œuvre d’art”. Quattordici anni fa, Patek Philippe ha proseguito su questa strada inaugurando un nuovo concetto di grandi mostre aperte al pubblico e gratuite, volte a far conoscere meglio le sue creazioni, il suo patrimonio, la sua filosofia e il suo savoir-faire. Nel corso delle sei edizioni organizzate finora, questi eventi hanno assunto dimensioni sempre maggiori e attirato complessivamente quasi 225mila visitatori. Dopo Dubai nel 2012, Monaco di Baviera nel 2013, Londra nel 2015, New York nel 2017, Singapore nel 2019 e Tokyo nel 2023, Patek Philippe ha scelto ora Milano per la sua settima grande mostra, realizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Consolato di Svizzera a Milano.