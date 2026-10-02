Orologi di lusso e rarità: in Italia l'esposizione mondiale di Patek Philippe

Patek Philippe, il modello 5531 viene proposto in una versione in edizione limitata di soli cinque esemplari in occasione della Watch Art - Grand Exhibition Milano 2026 © Ufficio stampa
Una notizia per gli amanti degli orologi di pregio ma anche per tutti gli estimatori del bello e dell'eccellenza artigianale. Per la sua settima grande mostra mondiale itinerante, uno dei più grandi nomi dell'orologeria ha scelto uno dei suoi mercati storici, l’Italia. Da venerdì 2 a domenica 18 ottobre prossimo, pubblico e appassionati possono infatti immergersi nell’universo dell’ultima manifattura ginevrina indipendente a conduzione familiare: Patek Philippe ha inaugurato la Watch Art – Grand Exhibition Milano 2026, aperta a tutti e a ingresso gratuito.
Orologi di lusso e da sogno: una grande mostra gratuita per ammirarli da vicino
Una scenografia di oltre 2.900 metri quadrati trasporta i visitatori nell’atmosfera delle strade di Ginevra e delle rive del lago, nonché dietro le quinte di Patek Philippe. Come sempre, la più grande esposizione mai organizzata dalla maison è ospitata in un luogo emblematico della città che la ospita. Per questa edizione milanese, è stato scelto CityOval, già Palazzo delle Scintille, nel cuore del quartiere CityLife. Nelle quindici aree tematiche trovano spazio la collezione corrente di orologi e movimenti, ma anche una selezione di segnatempo storici scelti appositamente per questa edizione italiana, orologi in edizione limitata, tra cui un’innovazione tecnica, creazioni di altissima orologeria ispirate alla cultura italiana e una nuova collezione per signora presentata in anteprima mondiale. Infine, un nuovo spazio ripercorre la storia di Patek Philippe attraverso il ricco patrimonio dei suoi archivi storici e la scoperta dei luoghi più rappresentativi della maison a Ginevra: la sede storica di rue du Rhône, la Manifattura di Plan-les-Ouates e il Patek Philippe Museum.
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Patek Philippe, Watch Art – Grand Exhibition Milano 2026 | Creazioni artigianali rare: pendoletta da tavolo, orologio da tasca e da polso
La rassegna di meraviglie e rarità esposte a Milano e le dimostrazioni dal vivo
La grande mostra Watch Art – Grand Exhibition Milano 2026 riunisce oltre cinquecento segnatempo e oggetti che illustrano numerose tecniche artigianali. I visitatori possono ammirare in particolare l’intera collezione corrente della manifattura, con la sua ampia scelta di famiglie e modelli da uomo e per signora, che abbracciano tutti i segmenti dell’orologeria, dalle icone di stile ai meccanismi più sofisticati. Anche i mestieri dell’alto artigianato, attentamente preservati da Patek Philippe, sono protagonisti: la pittura miniata su smalto, lo smalto cloisonné, l’incisione a mano, il microintarsio in legno, il guillochage a mano e l’incastonatura sono rappresentati da un’ampia selezione di ventisette esemplari unici e serie limitate (pendolette Dôme, pendolette da tavolo, orologi da tasca e orologi da polso), ispirati alla cultura italiana, al suo ricchissimo repertorio artistico e alle sue tecniche ancestrali. Completano l’esperienza le dimostrazioni dal vivo degli artigiani.
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Patek Philippe, Watch Art – Grand Exhibition Milano 2026: completano l’esperienza le dimostrazioni dal vivo degli artigiani
I capolavori del Patek Philippe Museum, i movimenti, le serie limitate
L’esposizione presenta inoltre una selezione di oltre ottanta esemplari appartenenti al Patek Philippe Museum di Ginevra, giunti eccezionalmente a Milano. Una sala ospita la vasta collezione di movimenti interamente progettati e realizzati dalla maison, con un’area dedicata alle fasi di produzione dei componenti e uno spazio riservato alla ricerca e sviluppo. Ampio spazio è dedicato agli orologi complicati, uno dei fiori all’occhiello della manifattura, con una sezione riservata alle supercomplicazioni e uno spazio denominato “Master of Sound” dedicato agli orologi con suoneria, tra i quali il più complesso di tutti, il Patek Philippe Grandmaster Chime (venti complicazioni), e lo Sky Moon Tourbillon. I visitatori hanno inoltre l’opportunità di incontrare orologiai qualificati Patek Philippe che eseguono dimostrazioni su diversi movimenti. Per la prima volta nell’ambito di una grande esposizione, il pubblico e gli appassionati possono inoltre immergersi in uno spazio interamente dedicato ai tesori provenienti dagli archivi storici della manifattura. Inoltre, come nelle precedenti edizioni, il grande evento di Milano 2026 è l’occasione per presentare diverse serie limitate in tutti i segmenti dell’offerta Patek Philippe.
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Watch Art – Grand Exhibition Milano 2026: un momento della lavorazione del motivo Clou de Paris. I visitatori hanno, inoltre, l’opportunità di incontrare orologiai qualificati Patek Philippe che eseguono dimostrazioni su diversi movimenti
L'incontro con il pubblico
Erede della grande tradizione ginevrina, Patek Philippe ha sempre avuto a cuore la trasmissione della propria passione per la haute horlogerie, in particolare attraverso le mostre. Negli anni 1970-80, nel pieno della crisi del quarzo, la manifattura ha svolto un ruolo di primo piano nel ritorno in auge dell’orologio meccanico, con esposizioni itineranti quali “La main créatrice” e “La montre œuvre d’art”. Quattordici anni fa, Patek Philippe ha proseguito su questa strada inaugurando un nuovo concetto di grandi mostre aperte al pubblico e gratuite, volte a far conoscere meglio le sue creazioni, il suo patrimonio, la sua filosofia e il suo savoir-faire. Nel corso delle sei edizioni organizzate finora, questi eventi hanno assunto dimensioni sempre maggiori e attirato complessivamente quasi 225mila visitatori. Dopo Dubai nel 2012, Monaco di Baviera nel 2013, Londra nel 2015, New York nel 2017, Singapore nel 2019 e Tokyo nel 2023, Patek Philippe ha scelto ora Milano per la sua settima grande mostra, realizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Consolato di Svizzera a Milano.