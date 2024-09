Milano Fashion Week, giacche e trench: i capispalla più belli

A confermarsi simbolo indiscusso della primavera estate 2025 è il capospalla, essenza e perno del Dna del marchio di Lesa, capo eccellente fin dal suo esordio nel 1948 e caposaldo della propria reputazione sulla maestria sartoriale. Immancabile anche in questa stagione, si sviluppa a 360°. Gli iconici piumini in ultralight sono rivisti nelle nuove varianti come la giacca camicia e il modello a kimono. Trench e impermeabili sono proposti in tessuti differenti, dal cotone al nylon opaco imbottito, e in varianti molteplici dal fit classico al maxi, fino alla mantella. Tra i pezzi più amati c’è First Act in neoprene, con certificazione PEF – Product Environmental Footprint –, dal soprabito al bomber, fino al chiodo. Non mancano field jacket, soprabiti con cintura, le versioni a vocazione sportswear e completi sartoriali. Nei tessuti nobili sono protagoniste la seta e la lana con lavorazione double per i modelli più chic, come la robe de chambre e il maxi-gilet.