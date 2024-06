Milano Fashion Week 2024: quali sono le sfilate uomo più attese

Fino a martedì 18 giugno, tra debutti e grandi nomi, 84 appuntamenti per raccontare la moda maschile per la primavera estate 2025. Si tratta, nello specifico, di 20 sfilate fisiche, quattro digitali, 52 presentazioni e otto eventi. Tanti debutti, oltre ai grandi nomi che da sempre sfilano a Milano, come Giorgio Armani e Prada. In passerella anche le nuove creazioni di Gucci (che ha scelto come location la Triennale), Fendi, Dolce&Gabbana. Tra gli importanti ritorni, quello di Moschino, che rientra in calendario presentando la prima collezione uomo e la pre-collection donna firmata dal nuovo stilista Adrian Appiolaza. A chiudere il calendario delle sfilate fisiche sarà, come ormai da tradizione, Zegna.