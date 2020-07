A Milano prima sfilata dal vivo post Covid: l’uomo di Etro è un viaggiatore (di lusso)

Milano Digital Fashion Week: l’uomo di Etro è un viaggiatore (di lusso) Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 24 Etro - Menswear e pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una sfilata (finalmente) dal vivo, per dare un segnale “di forte positività, fondamentale in questo momento per il sistema moda e la città di Milano”. A parlare sono Kean Etro e sua sorella Veronica, rispettivamente direttore creativo della linea uomo e donna del brand che porta il loro cognome. Nella seconda giornata di questa prima edizione della Digital Fashion Week del capoluogo lombardo, sono state presentate le collezioni uomo e la pre-collezione Resort donna per la primavera-estate 2021 nel giardino dell’hotel Four Seasons, davanti a un pubblico contingentato per le norme anti-Covid e con l’emozione della colonna sonora di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ del maestro premio Oscar Ennio Morricone, da poco scomparso…