Met Gala 2020, annunciato il tema della prossima edizione 

Lo scorrere del tempo e il modo in cui la moda crea un ponte tra passato, presente e futuro . Si intitolerà ‘About Time: Fashion and Duration’ il tema della mostra organizzata dal Costume Institute del Met, il Metropolitan Museum of Art di New York. A inaugurarla, il prossimo 4 maggio, sarà il tradizionale Met Gala, uno degli eventi più attesi dal mondo della moda.

LA MODA TRA EVOLUZIONE E CICLICITÀ - Nell’anno in cui il Met festeggia il suo 150esimo anniversario, ‘About Time: Fashion and Duration’ ripercorrerà oltre un secolo e mezzo di storia della moda, dal 1870 ad oggi. Lo ha spiegato da Parigi il suo curatore, Andrew Bolton, che ha preso ispirazione dall’idea del filoso francese Henri Bergson e da ‘Orlando’ di Virginia Woolf. L’annuncio è stato dato nella capitale francese durante la Fashion Week dedicata alla moda donna per il prossimo autunno-inverno, in corso fino a martedì 3 marzo. Il tema della scorsa edizione è stato, invece, ‘Camp: Notes on Fashion’, ovvero creatività, parodia ed eccesso. Tra i look che hanno destato più scalpore, l’abito-lampadario di Katy Perry e gli spettacolari cambi ‘in corsa’ di Lady Gaga. Oltre alla direttrice di Vogue America Anna Wintour, organizzatrice dell’evento dal 1995, a presentare la serata del 4 maggio prossimo saranno anche il direttore creativo di Louis Vuitton Nicolas Ghesquière e le attrici Emma Stone e Meryl Streep. La mostra sarà invece visitabile del 7 maggio al 7 settembre 2020 al Costume Institute.