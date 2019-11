Luisa Spagnoli Cruise 2020: chic e femminile (anche) in stile ‘navy’

UNA FEMMINILITÀ RICERCATA – Pezzi forti di questa nuova collezione sono i pull tricot a macro righe mariniére, portati su bermuda blu, il cappello ‘baker boy’ stile marina e il giubbino corto in double di lana in un’inedita versione ciliegia. Capospalla ammiraglio di collezione è il trench, nella versione denim più sportiva, o in tessuto bouclé multicolor da portare con femminili gonne longuette, o ancora in versione più classica come trench coat lungo e un po’ over e dal taglio morbido. Le gonne sono protagoniste: longuette in pelle, plissè a tinte arcobaleno o con macro stampe floreali. I tailleur sono composti da blazer dalle proporzioni maschili, leggermente over ma sempre calibrati, portati su shorts coordinati o pantaloni ampi, abbinati a bluse di seta stampata, rese iperfemminili dal fiocco sul collo.