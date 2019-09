Le donne di Valentino e Dior sono consapevoli e attente alla natura

VALENTINO, UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA – Lunghezze corte, scollature, volumi sulle maniche ma anche – e soprattutto – camicie e shorts. I gioielli sono importanti e raffigurano animali fantastici , le borse hanno la la grande V del logo. I colori vivaci evocano libertà di espressione ma anche naturalezza e grande consapevolezza. Per una collezione dall'equilibrio d’insieme sempre misurato e che non conosce eccessi.

Dior primavera-estate 2020: unʼode alla natura Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

DIOR, ODE ALLA NATURA – Sembrano uscite da un giardino botanico le proposte per la primavera-estate 2020 della donna Dior. Fiori di prato, fantasie botanical tratte da un erbario, oltre 160 alberi a fare da sfondo per la sfilata, allestita in un set completamente sostenibile. Un’ode alla natura da cui sembrano prendere vita gli abiti lunghi in tessuti leggerissimi e dalle linee morbide. Cappelli e cinture in rafia, camicie di taglio maschile e shorts. La collezione rende omaggio alla sorella di monsieur Dior, Catherine, grande appassionata di natura.