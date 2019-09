La donna Armani: ritorno al classico ma con un tocco di sensualità

La moda femminile torna al classico e Giorgio Armani interpreta questa tendenza a modo suo: ricercandone l’essenza della femminilità in chiave di una rinnovata leggerezza e sensualità. “Non si deve tornare indietro, le donne sono cambiate, lavorano tutte e sono anche più sexy”, ha spiegato lo stilista alla presentazione della sua collezione donna per la primavera-estate 2020, dedicata alla Terra e ai suoi colori. Palazzo Orsini ha ospitato la passerella in questa Fashion Week milanese, un percorso di forme sempre più lievi e vaporose.