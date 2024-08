Kevin Costner: vacanze italiane in yacht aspettando Venezia

Icona di un cinema coraggioso, lontano dalle mode, ultimo dei tre figli dell'elettricista Bill Costner e dell'attrice Sharon Tedrick, pare che a convincerlo definitivamente a puntare sulla strada del grande schermo sia stato un fortuito incontro con l'attore Richard Burton in aereo, durante la luna di miele dello stesso Costner. A settembre presenterà in anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia il secondo capitolo di "Horizon - An American Saga", la nuova quadrilogia western da lui diretta e interpretata. Nel frattempo, si è calato nei panni del crocierista d'eccezione nel nostro Paese navigando a bordo del prototipo della nuova ammiraglia Pardo GT75, che Cantiere del Pardo presenterà in anteprima mondiale al prossimo Cannes Yachting Festival, in programma dal 10 al 15 settembre.



Come tutti i Pardo Yachts, il GT75 valorizza la dimensione panoramica a 360 gradi e offre ampi spazi a contatto col mare, una vera e propria spiaggia privata che, all’eleganza inconfondibile delle linee, unisce prestazioni eccellenti, facilità di manovra e comfort di altissimo livello. "È stato un privilegio essere il primo ospite a bordo del prototipo del Pardo GT75. Ho apprezzato in particolare l’eleganza, la possibilità di ammirare il panorama a 360 gradi e i tanti spazi per godere sole e relax a stretto contatto con il mare", ha spiegato Kevin Costner, che ha definito questa esperienza "indimenticabile".



"Voglio ringraziare Kevin Costner per il suo sincero apprezzamento, in particolare perché arriva dopo avere trascorso alcuni giorni a bordo. Siamo felici e onorati di averlo ospitato sul nostro GT75; le sue parole ci riempiono di orgoglio e rappresentano la conferma che i nostri Pardo Yachts sono pronti a conquistare i clienti più esigenti del mondo della nautica internazionale", ha commentato Gigi Servidati, Presidente del Cantiere del Pardo. Dopo avere brillantemente superato tutti i test in mare, compreso questo particolare "collaudo" in crociera, il Pardo GT75 è pronto per essere ammirato, visitato e desiderato ai prossimi saloni nautici. Dopo Cannes, seguirà quello di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre.