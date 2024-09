Kevin Costner superstar: una lezione di stile (e di vita)

La star di Hollywood, impegnata nel frattempo nel tour di promozione della pellicola, ha mostrato il suo bellissimo sorriso e un fascino impareggiabile sul red carpet di Venezia 81. Con i suoi look ha anche omaggiato il nostro Paese, dove già questa estate ha trascorso alcuni giorni per una breve crociera. In particolare, per il suo arrivo in laguna, ha optato per un outfit casual chic firmato Falconeri, composto da una giacca multi-lino nella nuance sabbia, camicia di lino color mandorla e un paio di pantaloni chino leggeri in marrone chiaro.