Iceberg, Biancaneve o Regina cattiva? Gli opposti e i complementari

“Two è megl’ che uan”, recitava il claim di un famoso spot di diversi anni fa. Perché scegliere, in sostanza, quando si può avere entrambe le cose? È il pensiero che sorge spontaneo guardando la nuova collezione co-ed, uomo e donna, firmata da James Long per Iceberg e presentata durante la Fashion Week di Milano. L’interrogativo, di fondo è : meglio sentirsi Biancaneve o Regina cattiva? O perché non entrambe? La passerella racconta una moderna rivisitazione della fiaba dei Grimm mescolando vestiti e gonne con strati di chiffon a dettagli bondage, stampe floreali a loghi stilizzati e distorti. Dominano il bianco, il nero e il blu. Spezza il colpo d’occhio, irrompendo un po’ a sorpresa, il rosa.