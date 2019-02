Moschino: soldi, vamp e uno studio tv. La donna finisce in vetrina

È ambientata in uno studio televisivo, quello della mitica trasmissione ‘Ok, il prezzo è giusto!’ made in Usa, la sfilata con cui Moschino ha presentato a Milano le sue collezioni donna per il prossimo autunno-inverno. Soldi, soldi, soldi come se piovessero, stampati sugli abiti. Uno stile esageratamente bling bling, tra lustrini e paillettes. Oro, platino, cristalli di lampadario. Nel finale sfila addirittura un mega cappotto a forma di piatto surgelato, pronto da scaldare e consumare. Donne dai capelli cotonatissimi e un trucco da vamp illustrano prodotti e indossano colori vivaci e mega stampe ispirate al packaging dei prodotti di largo consumo o ai vari tagli delle banconote. L’effetto complessivo è spettacolare e giocoso, ironico e volutamente esasperato. Perché la moda, come la vita, va presa anche non troppo sul serio.