Gli orecchini, il particolare che fa la differenza

Esaltano lo stile , rivelando al contempo la personalità di chi li indossa. Gli orecchini sono un dettaglio molto importante: rifiniscono e danno luce al look, caratterizzano ogni outfit, dal più casual al più sofisticato, rendendolo originale. La Moda per questa stagione li vuole appariscenti e sempre in primo piano.

DIMENSIONI MAXI – Giochi di geometrie e pendenti ultra-long, chandelier di perle e strass, modelli in resina e metalli preziosi: come per i capi d’abbigliamento e le scarpe, vanno sempre indossati prima dell’acquisto. É importante, infatti, che gli orecchini si sposino alla forma del viso. Di grande impatto, anche il mono-gioiello da indossare da solo e il tipo ‘ear-cuff’, che adorna il padiglione auricolare, riproducendo l’effetto piercing.



LA STRANA COPPIA – Sono tutti molto scenografici ed elaborati, come quelli da indossare rigorosamente insieme al compagno. Sempre guardando alle proposte di questa stagione, colpiscono anche le accoppiate complementari, formate da due orecchini differenti, e quelli ispirati in maniera più evidente agli anni Ottanta, colorati e dalle dimensioni esagerate. Resistono, come sempre, gli esemplari a forma di cerchi: classici, intramontabili e dal fascino senza tempo.