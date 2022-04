Giro d'Italia 2022: a Milano una pedalata virtuale aperta a tutti

In attesa dell’ufficializzazione della sponsorship 2022, Intimissimi Uomo lancia un evento speciale, aperto a tutti e dedicato agli amanti della Corsa Rosa . Venerdì 8 aprile, nel suo store alle spalle del Duomo di Milano, dalle ore 11 alle 17, si terrà la #Girobikechallenge.

COME SARÀ LA MAGLIA BIANCA?

pedalata virtuale sulle tappe del Giro

musica e proiezioni video

la nuova Maglia Bianca 2022

- Nel corso della giornata, nel punto vendita in galleria Pattari 2, i clienti avranno la possibilità di partecipare a una, insieme alla ciclista della Trek Segafredo e della nazionale italiana Letizia Paternoster e a Paolo Mei, speaker ufficiale del Giro d’Italia. Un’esperienza immersiva, in un’atmosfera animata da, con omaggi dedicati a clienti e partecipanti. A seguire, all’interno dello stesso store, verrà anche presentata alla stampa. Dalle 17, occhi puntati sui canali ufficiali del Giro e di Intimissimi Uomo, dove si potranno vedere le prime immagini in anteprima.