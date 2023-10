Giornata mondiale della vista 2023: come avere il bonus occhiali

Un appuntamento per ricordare quanto sia prezioso questo senso e perché è fondamentale proteggerlo con controlli periodici . Tra le iniziative, c’è la possibilità di usufruire di un bonus prevenzione, che consente di ottenere uno sconto fino a 100 euro sull'acquisto di un paio di occhiali con lenti graduate . Come fare e dove rivolgersi.



La vista, il benessere visivo, è un diritto e riguarda l'intera comunità. È la convinzione per cui Salmoiraghi&Viganò opera da anni in prima linea nel promuovere iniziative che incoraggiano la prevenzione, sensibilizzando i clienti attraverso la sua rete di oltre 250 punti vendita su tutto il territorio nazionale e supportandoli nel loro percorso, per salvaguardare un bene tanto prezioso. Perciò, fino al 31 dicembre prossimo, tutti i loro clienti possono usufruire del bonus prevenzione, che consente di ottenere uno sconto fino a 100 euro sull'acquisto di un occhiale con lenti graduate presentando in negozio la fattura e la ricetta della visita oculistica di controllo, effettuata nell'arco degli ultimi dodici mesi.



Vedere meglio per vivere meglio. Salmoiraghi&Viganò ha anche consolidato il suo impegno nel sostenere la Fondazione OneSight Essilor Luxottica, che opera in tutto il mondo per dare accesso all'assistenza oculistica a chi non potrebbe altrimenti permettersela. Dal 2013 la Fondazione ha garantito assistenza e visite oculistiche a oltre 656 milioni di persone e fornito occhiali a oltre 63 milioni di individui nelle comunità individuate dalle Ong come più bisognose. In linea con l'obiettivo stabilito dalle Nazioni Unite, la Fondazione si prefigge l'ambizioso traguardo di correggere, entro una generazione, i difetti visivi curabili che non sono altrimenti trattati per mancanza di accesso a visite oculistiche e occhiali correttivi.



Garantire il diritto alla vista a chi ancora non ce l'ha. Il contributo di Salmoiraghi&Viganò alla Fondazione OneSight Essilor Luxottica si concretizza in due principali linee d’azione: il volontariato dei suoi ottici e personale di negozio impegnati in prima linea nelle cliniche, e l’invito rivolto ai propri clienti affinché effettuino una donazione tramite il suo sito, per contribuire alla causa.



Nella foto, alcuni degli scatti del fotografo Settimio Benedusi realizzati nell’ambito della nuova campagna “Uniamo i nostri Sguardi” di Salmoiraghi&Viganò, nata dalla collaborazione con la Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, per aiutare tutti a vedere meglio e sensibilizzare sulla prevenzione visiva. Qui il video: