Giornata internazionale della donna 2021, Jane Fonda: ecco per cosa lottare

Giornata internazionale della donna 2021, "Pomellato For Women": Jane Fonda e Jameela Jamil Nel video Jane Fonda indossa la nuova collezione di gioielli Pomellato Kintsugi ispirata all'antica arte giapponese della "riparazione" degli oggetti: "guarire" per diventare più forti Durante l'intervista, Jane Fonda ha raccontato del modo in cui ha superato i propri traumi e di come oggi li "indossa" con audacia, come fossero un'onorificenza Attrice, scrittrice, dj, designer, modella e speaker radiofonica, Jameela Jamil è stata anche la prima donna a condurre il proprio programma su BBC Radio 1 dopo 60 anni di dominio maschile

L’ineguaglianza, il privilegio, l’audacia, la resilienza. Ma anche la diseguaglianza di genere, l’attivismo, l’emergenza climatica. Discutono di questo e di molto altro ancora Jane Fonda e Jameela Jamil in una video intervista coinvolgente, realizzata per il progetto “Pomellato For Women” per celebrare la Giornata internazionale della donna 2021.