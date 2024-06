Giorgio Armani incanta Parigi: la sfilata dei suoi quasi 90 anni

Una visione di gentilezza che incanta - Dopo le sfilate della moda uomo di Milano, lo stilista ha presentato a Parigi una collezione profondamente “armaniana” nell’opulenza sommessa eppure scintillante che la caratterizza, espressa in un amalgama di bianco, platino, oro e nero, e dalla gamma di tessuti pregiati come la seta jacquard e traslucida, il velluto notturno, il tulle impalpabile.



Giorgio Armani: sfilata evento alla vigilia dei 90 anni - “Ho creato abiti che evocassero un’eleganza pacata, discreta e lussuosa allo stesso tempo”, ha spiegato lo stesso Giorgio Armani. La moda, che per lui è una cosa seria ma che può anche diventare gioco ed evasione, è frutto della sua visione e delle azioni, “che vengono tutte dal cuore”, come ha dichiarato in passato. E che lo fanno vibrare di passione, la quale – sottolinea ora – “corrisponde alla voglia di vivere”.