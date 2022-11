Gioielli personalizzabili e per tutti: un grande successo italiano

Oggi Marlù, il loro brand, festeggia i suoi primi vent'anni in costante crescita a livello imprenditoriale, commerciale e occupazionale. Il marchio "del gioiello per tutti" è nato a San Marino nel 2001. Nel 2014, l'apertura del primo store monomarca italiano, a Riccione, la città già protagonista di tante iniziative del marchio, scelta di nuovo per festeggiare questo compleanno speciale, insieme ai quasi 200 collaboratori del gruppo e a tanti ospiti. Per l'occasione, è stata infatti organizzata un'intera giornata di eventi all’insegna della storia del marchio, dei suoi valori e delle sue collezioni, che hanno fatto da filo conduttore a tutte le attività in programma: incontri e masterclass, sfide di canto e ballo e laboratori tenuti da professionisti e volti noti della tv. Fino alla cena di gala: a tavola le ricette di uno chef stellato accompagnate e seguite dagli show di personaggi del mondo dello spettacolo e da un dj set. Il tutto, nelle location più note e prestigiose della “Perla Verde” della Romagna, “il luogo per noi dove nascono e si creano tendenze”, hanno spiegato Morena, Monica e Marta Fabbri.



Le idee innovative delle tre sorelle Fabbri sono da sempre la chiave del successo di Marlù: “Oggi, continuando a pensare al futuro – hanno sottolineato –, ci siamo accorte di aver fatto la storia”. La prima intuizione riguarda il cambiamento nella logica e nel concetto stesso di gioiello: non più status symbol prezioso ma segno di valori affettivi. Le linee e le collezioni vengono rinnovate più volte nell'arco dell'anno e gli oltre tremila modelli tra bracciali, orecchini, collane, charms sono rivolti trasversalmente a lui e lei e a ogni fascia d’età. La seconda, è quella di offrire gioielli alla portata economica di ogni cliente. Molto importante è anche la scelta di voler mantenere l’esperienza fisica di acquisto in negozio, integrandola con le nuove tecnologie. In ogni store, infatti, è a disposizione del cliente un iPad che presenta tutte le collezioni del brand. In questo modo è possibile creare direttamente, e visualizzare in anteprima, il proprio gioiello che, unico e personalizzato, può essere ritirato nello stesso store.



Oggi i negozi Marlù sono 44 in tutta Italia, a cui si aggiungono quello a San Marino, lo store che verrà aperto nel mese di dicembre a Napoli e la prima new opening internazionale di questa primavera nel cuore di Budapest. A completare la diffusione del brand contribuiscono anche i 260 spazi dedicati e gli oltre 1500 corner in punti vendita multimarca e nelle gioiellerie.