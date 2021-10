Gioielli, da Halloween a Harry Potter: Pandora, le nuove collezioni Pandora, in collaborazione con Disney | Nightmare Before Christmas, charm pendente doppio. Il disco anteriore, con lavorazione openwork, mostra una versione in 3D del protagonista della storia, Jack Skeletron Ufficio stampa 1 di 7 Pandora | Charm Bambina scheletro. Occhi a forma di cuore per un charm più dolce che spaventoso Ufficio stampa 2 di 7 Pandora, in collaborazione con Disney | Zucca Mickey Mouse. A caratterizzare questo charm, lo smalto trasparente arancio applicato a mano, che trasforma Mickey Mouse in un metallico Jack o’ lantern Ufficio stampa 3 di 7 Pandora | Harry Potter Chiavi Alate. Sono rifinite da smalto applicato con la tecnica “plique-à-jour”, che crea un effetto traslucido e consente alla luce di passare attraverso il pendente Ufficio stampa 4 di 7 Pandora | Harry Potter, Patronus. Simbolo magico dell’amore eterno, questo charm pendente rappresenta quello senza fine che Severus Piton ha provato tutta la vita per Lily, la madre del maghetto Ufficio stampa 5 di 7 Pandora | Harry Potter, Boccino d’Oro. Questi magici orecchini a lobo con placcatura in oro 14k sono rifiniti a mano e decorati da ali e dettagli in rilievo Ufficio stampa 6 di 7 Pandora | Harry Potter, Edvige e Binario 9 ¾ Girevole. Il charm bicolore presenta un anello in argento sterling 925 con un disco con placcatura in oro 14k che ruota Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Zucche, scheletri e personaggi tipici della notte più spaventosa dell'anno. Orecchini e charms, ovvero i pendenti per bracciali e collanine, celebrano Halloween con mini collezioni ideate ad hoc per stupire e dare un tocco di magia al proprio look. Tutto all'insegna dell'ironia e della leggerezza. Pensati per tutte le tasche, i più preziosi sono rifiniti a mano, placcati in oro e decorati meticolosamente, con scritte e particolari in miniatura.