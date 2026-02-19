La scomparsa di Mariano Rubinacci, "inventore" della giacca napoletana

Cresciuto nella storia della London House di via Chiaia, legata al lavoro del padre Gennaro detto Bebè Rubinacci, Mariano - scomparso il 18 febbraio scorso a 83 anni - ha portato avanti quella tradizione con uno sguardo personale e contemporaneo, contribuendo a rendere la maison sempre più riconosciuta anche fuori dall’Italia. Negli anni ha dato un forte impulso internazionale al marchio, fino alla boutique di Mount Street a Londra, diventata un indirizzo simbolo per chi cerca il taglio e la “mano” della sartoria napoletana. Tra le personalità che hanno amato vestire Rubinacci figurano i nomi di Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica e Umberto di Savoia. I suoi abiti fanno parte, inoltre, delle collezioni permanenti del Victoria and Albert Museum di Londra e del museo del Fashion Institute of Technology di New York.