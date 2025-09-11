Bulgari, addio a Francesco Trapani: ha guidato la maison per 30 anni

Lutto in casa Bulgari. Si è spento mercoledì 10 settembre nella sua abitazione a Roma Francesco Trapani, imprenditore e manager, 68 anni. Nipote di Sotirio Bulgari, fondatore della casa romana nel 1884, ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia del marchio. Ha infatti diretto come ceo per un trentennio la maison, divenuta nel corso del tempo uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, presente nella gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria e nell'ospitalità di prestigio. Sotto la sua guida, dal 1984, il brand di via Condotti ha anche accelerato l'internazionalizzazione delle attività.



Bulgari, da Roma al mondo: gli anni dell'ascesa Nel luglio 1995 Francesco Trapani ha portato Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011, quando il brand è entrato a far parte del colosso francese Lvmh. Dopo aver portato a compimento l'integrazione della società nel gruppo appartenente alla famiglia Arnault, Trapani aveva poi affrontato nuove sfide professionali con ruoli rilevanti in Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group e Vam Investments.