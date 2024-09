George Clooney, Brad Pitt, Jude Law: Venezia 81, lo stile fatto uomo

Se George Clooney ha optato per una classica polo nera per il suo arrivo in Laguna, Jude Law per lo sbarco al Lido e la presentazione del film "The Order" sembrerebbe aver azzardato una canotta bianca sotto la giacca, a giudicare almeno dallo scollo tendenzialmente più ampio rispetto a una t-shirt e alla lavorazione a costine. A sbaragliare tutti, però, ci ha pensato Brad Pitt con i suoi pantaloni Principe di Galles gialli, che hanno fatto salire l'attenzione generale alle stelle appena atterrato in aeroporto.



Per la conferenza stampa di presentazione di "Wolfs", la coppia di affiatatissimi "lupi" si è poi presentata in completo classico: grigio chiaro per George Clooney, azzurro polvere (e sneakers) per Brad Pitt.



Tutt’altro registro, per il red carpet: eleganza assoluta, smoking di ordinanza, ma sempre con un tocco di originalità. George Clooney e Brad Pitt lo hanno letteralmente infiammato. Clooney, elegantissimo in smoking nero e papillon, è stato accompagnato dalla moglie Amal, che ha sposato proprio a Venezia dieci anni fa. Brad Pitt ha sfilato in un completo nero: blazer con bottone laterale, senza camicia, con pantalone palazzo. Irresistibile anche Jude Law, che sul tappeto rosso ha optato per una t-shirt nera sotto il blazer e un foulard annodato a cravatta da “eterno dandy”.